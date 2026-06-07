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Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в воскресенье в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"00:05. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Значительные очереди перед Крымским мостом образовались к вечеру 5 июня, машины ожидали со стороны Керчи. Со стороны Краснодарского края очередей не наблюдалось до утра субботы.

Краснодар Крымский мост
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