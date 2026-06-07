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Один человек погиб в результате столкновения теплохода с лодкой на Каме

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Теплоход и лодка столкнулись на реке Кама в Удмуртии в ночь на воскресенье, погиб рыбак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел в Каракулинском районе.

Две моторных лодки вышли на реку для рыбалки. Водитель одной из них - 38-летний мужчина - не заметил идущий по реке самоходный грузовой теплоход. В результате произошло столкновения мужчина, управлявший лодкой, погиб.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Кама Удмуртия МЧС
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