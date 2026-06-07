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Более 120 БПЛА ликвидировано за сутки в Курской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 121 беспилотника ВСУ на территории региона за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 6 июня до 09:00 7 июня сбит 121 вражеский беспилотник различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, ВСУ 78 раз применили артиллерию по отселённым районам, 13 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в городе Льгове повреждены фасад и остекление магазина, грузовой автомобиль. В посёлке Коренево Кореневского района повреждены фасад, крыша и остекление частного дома. В слободе Белой Беловского района повреждена крыша магазина, проинформировал Хинштейн.

Александр Хинштейн Курская область
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