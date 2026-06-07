Мужчина погиб и женщина ранена при атаках дронов ВСУ в Курской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об одном погибшем и одной пострадавшей в результате атак украинских дронов.

"Сегодня утром БПЛА противника атаковал МКД в городе Рыльске. Из-за удара загорелась кровля. (...) пострадала местная жительница. У 46-летней женщины сотрясение головного мозга, акубаротравма", - написал он в своем канале в Мах в воскресенье.

Хинштейн отметил, что пострадавшей оказана первая медицинская помощь. От госпитализации она отказалась, будет наблюдаться амбулаторно.

Семеро жильцов пострадавшего дома временно разместятся у родных. В случае необходимости им будут предоставлены места в пунктах временного размещения.

Кроме того, по данным руководителя региона, накануне в селе Нижний Мордок Глушковского района дрон целенаправленно атаковал местного жителя. 60-летний мужчина погиб на месте.

Ранее в воскресенье Хинштейн сообщил об уничтожении 121 беспилотника ВСУ на территории региона за минувшие сутки.