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Военные нанесли удары по патрульным катерам ВСУ и объектам инфраструктуры Украины

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по украинским патрульным катерам и используемым ВСУ объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 141 районе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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