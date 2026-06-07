Минобороны заявило о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину украинской обороны, группировки "Север", "Южная", "Центр" и "Запад" за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Трудовое, Червоная Криница, Омельник, Копани Запорожской области, Заречное, Коломийцы и Великомихайловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в течение суток армия Украины потеряла здесь более 450 военных, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

Согласно информации Минобороны, подразделения группировок "Север" и "Южная" улучшили тактическое положение, подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции подразделения группировки "Запад".

Группировка "Север" за сутки нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах Ворожбы, Пигаревки, Бачевска, Осоевки, Хотени и Мирлогов в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям шести украинских бригад в районах Барановки, Удов, Избицкого, Одноробовки, Украинского и Липцов, сообщило ведомство.

"Противник потерял более 210 военнослужащих, танк, 15 автомобилей, две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей и две станции радиоэлектронной борьбы", - сказали в министерстве.

Там сообщили, что "Южная" группировка за минувшие сутки нанесла поражение формированиям девяти бригад ВСУ в районах Константиновки, Краматорска, Малиновки, Николаевки, Рай-Александровки, Дружковки и Новоселовки в ДНР.

"Противник потерял свыше 120 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - проинформировало Минобороны РФ.

По данным российских военных, в течение суток группировка "Центр" нанесла удары по формированиям 13 украинских бригад и штурмового полка ВСУ в районах Райского, Водянского, Светлого, Шевченко, Кучерова Яра, Красноярского, Доброполья, Золотого Колодезя, Сергеевки, Грузского и Новоалександровки в ДНР.

Потери украинских сил в зоне ответственности группировки составили свыше 310 военных, бронеавтомобиль, 14 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки, сообщили в министерстве обороны.

По информации ведомства, группировка "Запад" за сутки поразила живую силу и технику десяти бригад ВСУ в районах Стецковки, Моначиновки, Самборовки, Гусинки в Харьковской области, Щурово, Рубцов, Пришиба, Яцковки и Лозового в ДНР.

В Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ на данных участках в течение суток составили более 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 27 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Григоровка, Орехов, Юрковка и Димитрово Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих и 16 автомобилей", - сказали в министерстве.