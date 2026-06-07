Москва обращает внимание Еревана на фактически трансформацию ЕС в военно-политический союз

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Москва постоянно говорит Еревану, что ЕС из экономического объединения фактически трансформировался в военно-политический союз, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Мы постоянно об этом Армении говорили, причем не один год мы об этом говорили. Естественно, все это шло в закрытых режимах, мы не хотели это выносить на публику. Говорили о том, что Европейский союз сегодня - это уже не то экономическое интеграционное объединение. Сегодня это союз, который фактически уже трансформировался в военно-политический союз, который открыто заявляет о своей враждебности по отношению к нашей стране", - сказал он в интервью корреспонденту Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".

Москва обращала внимание и продолжает обращать внимание на это "армянских коллег, друзей, союзников, чтобы они подумали, что они делают", добавил Оверчук.