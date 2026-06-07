Поиск

Глава МИД Армении заявил, что отношения с Россией нуждаются в оздоровлении

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Армяно-российские отношения нуждаются в оздоровлении, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Считаю, что отношения Армении и России нуждаются в некотором оздоровлении. Надеемся, что после выборов с нашими коллегами в здоровой, конструктивной атмосфере сможем оздоровить и обсудить любые проблемы, найти решения, которые будут выгодны и Армении, и России", - сказал он журналистам после голосования на парламентских выборах в воскресенье.

По его словам, Армения и Россия должны взаимно уважать суверенитет друг друга и право принимать самостоятельные решения.

Армения Арарат Мирзоян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Огайо в результате стрельбы на фестивале ранены 12 человек

 В Огайо в результате стрельбы на фестивале ранены 12 человек

Карапетян заявляет о массовых задержаниях сторонников партии "Сильная Армения"

 Карапетян заявляет о массовых задержаниях сторонников партии "Сильная Армения"

Пашинян заявил, что Армения не может быть лишена статуса члена в ЕАЭС

Пашинян заявил об искусственном характере напряженности в отношениях с Россией

 Пашинян заявил об искусственном характере напряженности в отношениях с Россией

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 июня

Что произошло за день: суббота, 6 июня

Дмитриев обвинил Европу в заинтересованности продолжения конфликта на Украине

СМИ сообщили о прекращении США разведывательных полетов на Черном море вблизи РФ

NBC News узнал, что Пентагон повысил уровень угрозы шпионажа Израиля за чиновниками США

 NBC News узнал, что Пентагон повысил уровень угрозы шпионажа Израиля за чиновниками США

Увеличение утечки воздуха на российском сегменте МКС зафиксировали в ходе работ в "Прогрессе МС-34"

 Увеличение утечки воздуха на российском сегменте МКС зафиксировали в ходе работ в "Прогрессе МС-34"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9793 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2493 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов