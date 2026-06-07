Мужчина погиб при ударе дрона по автомобилю в Курской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ на машину в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в воскресенье.

"Сегодня в селе Щекино Рыльского района вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. (...) Погиб мирный житель" - написал он в своем канале в Мах.

Ранее в воскресенье Хинштейн сообщал об одном погибшем и одной пострадавшей в результате атак украинских БПЛА.