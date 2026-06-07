Четыре человека погибли в ДТП на Ставрополье

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ДТП произошло в Минераловодском округе Ставропольского края, есть жертвы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства края.

Погибли четыре человека, есть пострадавший.

В Госавтоинспекции региона уточнили, что по предварительным данным причиной ДТП послужил выезд автомобиля "Лада "Гранта" на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилями "ВАЗ 2104" и Hyundai.

Погибшие - водитель и два пассажира "Гранты", а также пассажир Hyundai.