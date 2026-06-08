ФСБ и СКР задержали 24 человека по делу об организации финопераций нелегальных онлайн-казино

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет задержали 24 человека, которые организовали работу сервисной платформы финопераций в ряде нелегальных онлайн-казино.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации пресечена противоправная деятельность организованного преступного сообщества (далее - ОПС), контролировавшего на территории России работу сервисной платформы финансовых операций в сети Интернет в интересах онлайн-казино, работа которых в российской юрисдикции запрещена", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

По данным спецслужбы, платформа обеспечивала сервисную обработку операций в онлайн-казино Pin-Up, Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, lwin, Azino, WinWin, 888Casino.

Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1, ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 171.2 (незаконная организация и проведение азартных игр), ч. 6 ст. 187(неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.

"В ходе обысковых мероприятий, проведенных по адресам проживания 24 членов ОПС и в 4 принадлежащих им офисных помещениях, изъяты денежные средства и предметы роскоши, включая дорогостоящие автотранспортные средства. В отношении них избраны меры пресечения, на имущественный фонд наложен арест", - заявили в ФСБ.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, фигурантами дела в интересах онлайн-казино осуществлялись тысячи транзакций. "В целях определения размера дохода, полученного преступным путем, назначены судебные экспертизы", - сказала Петренко.

Следствием задержанным предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 171.2, ч. 6 ст. 187, ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ).

"Лидеры и наиболее активные члены организации заключены под стражу. Еще 8 обвиняемых объявлены в розыск",- сообщила представитель СК.