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В думском комитете по делам СНГ сравнили Армению с чемоданом без ручки

К комитете считают, что РФ нужно сворачивать широкую помощь Армении

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников полагает, что результаты парламентских выборов в Армении не означают утрату связей России с этой страной, однако считает необходимым сократить помощь Еревану с учетом недружественной политики руководства республики.

"Связи с Арменией мы не потеряли. Она же не чемодан, хотя иногда и напоминает чемодан без ручки", - сказал Калашников в понедельник "Интерфаксу", комментируя результаты парламентских выборов в этой стране.

Он напомнил, что Армению Россия "защищала, давала им газ, электричество, детей кормила в дошкольных учреждениях бесплатно, в то время как в России еще не было завтраков бесплатных".

По мнению Калашникова, "нам нужно не вестись на риторику вроде той, что "сейчас мы будем с вами, а потом, когда решим с вступать в Евросоюз, тогда пойдем туда".

"Для того, чтобы неповадно было так себя вести нагло, типа найду жену помоложе, надо просто самим уйти, и сделать это не только в отношении Армении. Хотят дружить - пусть ведут себя как друзья. Не будут как друзья себя вести - тогда будем смотреть, обращаться ли нам с ними по-дружески. Ведь можно и по-другому", - отметил председатель комитета.

7 июня в Армении прошли выборы в Национальное собрание Армении. После обработки 100% бюллетеней правящая партия "Гражданский договор" набрала 49,81%. Премьер-министр Никол Пашинян ранее уже объявил о победе своей партии.

Госдума Армения
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