Москва намерена выстраивать отношения с Ереваном с учетом действий властей Армении

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Москва намерена выстраивать дальнейший курс в отношениях с Ереваном с учетом реальных шагов армянского руководства, РФ заинтересована в сильной и суверенной Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Что касается дальнейшей линии Москвы в делах с Арменией, то намерены выстраивать наш курс с учетом реальных шагов армянского руководства", - говорится в комментарии Захаровой в связи с прошедшими парламентскими выборами в Армении.

Представитель МИД добавила, что в Москве "всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении".

"В то же время прошедшие выборы наглядно продемонстрировали, что армянское общество крайне поляризовано. В таких условиях принимать односторонние решения о путях развития Армении без учета мнения всех слоёв населения означает вести страну к дальнейшему расколу и социально-экономическим потрясениям", - отметила Захарова.

По ее словам, в РФ рассчитывают, что "армянские власти будут руководствоваться подходами, основанными на национальных интересах".

В армянском обществе, указала Захарова, "очевиден широкий запрос на поступательное развитие российско-армянских связей, дальнейшее пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах, приносящее армянскому народу осязаемые большие блага".