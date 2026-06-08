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Путин призвал не допустить задержек со строительством 5 и 6-го серийных атомных ледоколов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Нужно сделать все необходимое, чтобы не задерживать работы по строительству двух атомных серийных ледоколов, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным директором "Объединенной судостроительной корпорации" Андреем Пучковым.

"Нужно сделать всё, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, - это "Ленинград" и "Сталинград". И, конечно, продолжить реализацию планов по "Лидеру", - сказал Путин на встрече с Пучковым.

Работы по строительству заложенного в ноябре прошлого года на "Балтийском заводе" (Санкт-Петербург) ледокола "Сталинград" идут по плану, говорил в мае глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. По его словам, ледокол "Ленинград" строится быстрее плана, его готовность составляет 31,45%.

В начале июня Путин поручил обеспечить необходимое финансирование (в первую очередь внебюджетное) строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов, а также рассмотреть вопрос о предоставлении государственных гарантий привлекаемого в 2026 - 2027 гг. финансирования, включая уплату процентов. Доклад по этому вопросу поручено подготовить до 15 июня.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках от Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач. Мощность ледоколов - 60 МВт.

Владимир Путин ОСК
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