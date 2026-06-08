В Иране открыли воздушное пространство

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Организация гражданской авиации Ирана в понедельник объявила о возобновлении полетов спустя несколько часов после их приостановки, сообщает агентство ИСНА.

"Организация гражданской авиации объявила, что воздушное пространство страны вернулось к нормальным условиям работы, и вся авиационная деятельность возобновится", - говорится в сообщении.

Ранее Иран и Израиль вновь обменялись ракетными ударами. Президент США Дональд Трамп в свою очередь призывал стороны немедленно прекратить огонь.