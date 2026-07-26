Путин выразил уверенность в том, что СВО закончится победой России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни на секунду не сомневается в том, что СВО закончится победой России.

"Так и будет, сомнений нет. У меня нет сомнений ни на секунду", - сказал он в воскресенье на встрече с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге.

Путин также отметил единство российского народа.

"У нас закончится СВО, а это закончится безусловно рано или поздно, но нам нужно вот это качество, это чувство единства надо сохранить", - сказал президент в связи с этим.

Ранее в воскресенье Путин заявил, что ВМФ играет важнейшую роль в решении задач СВО, а также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России.