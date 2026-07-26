Поиск

Путин выразил уверенность в том, что СВО закончится победой России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни на секунду не сомневается в том, что СВО закончится победой России.

В РоссииПутин заявил о важной роли российского ВМФ в решении задач СВОПутин заявил о важной роли российского ВМФ в решении задач СВОЧитать подробнее

"Так и будет, сомнений нет. У меня нет сомнений ни на секунду", - сказал он в воскресенье на встрече с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге.

Путин также отметил единство российского народа.

"У нас закончится СВО, а это закончится безусловно рано или поздно, но нам нужно вот это качество, это чувство единства надо сохранить", - сказал президент в связи с этим.

Ранее в воскресенье Путин заявил, что ВМФ играет важнейшую роль в решении задач СВО, а также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июля 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Путин СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли

Спасатели эвакуировали тела погибших на Эльбрусе боснийских альпинистов

 Спасатели эвакуировали тела погибших на Эльбрусе боснийских альпинистов

Путин выразил уверенность в том, что СВО закончится победой России

Президент РФ заявил об отсутствии у страны стремления к конфронтации в Арктике

Военные РФ сообщили, что в воскресенье днем нанесены удары по судам и портам Украины

Россия готова обеспечить при необходимости безопасность Калининградской области

 Россия готова обеспечить при необходимости безопасность Калининградской области

Президент РФ потребовал решительно бороться с попытками захвата танкеров

Путин заявил о важной роли российского ВМФ в решении задач СВО

 Путин заявил о важной роли российского ВМФ в решении задач СВО

Более 50 человек обратились за медпомощью после непогоды в Ростовской области

 Более 50 человек обратились за медпомощью после непогоды в Ростовской области

Более 100 населенных пунктов остались без света в Ростовской области из-за непогоды
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10754 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3337 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов