Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 26 июля

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В ВМФ России сформированы полки беспилотных систем. По словам главкома Александра Моисеева, в частности, такая воинская часть есть в составе Северного флота. Он также сообщил, что в РФ создается безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн, предназначенный для поиска подводных лодок.

- Владимир Путин заявил, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли, так как был только один гарант ее территориальной целостности - Россия.

- Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за непогоды. Число пострадавших превысило двадцать человек, один погиб. В городе зафиксировано падение свыше тысячи деревьев. Повреждены тридцать социальных объектов. В Ростовской области в целом из-за разгула стихии без света остались более 100 населенных пунктов, за медицинской помощью обратились свыше 50 человек. Непогода в регионе привела к задержке десятков поездов.

- Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-28" вернулся на Землю с МКС. Посадка спускаемого аппарата с космонавтами и астронавтом состоялась в районе, расположенном юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

- Иран заявил, что прекращает удары по странам Персидского залива после приостановки атак США. Как отметил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, "поскольку наша стратегия, по сути, носит ответный характер, мы также приостановили наши ответные операции".

- В Испании эвакуированы более 115 тыс. человек из опасных районов из-за нескольких крупных природных пожаров. Власти страны отмечают, что тушению огня мешают сложные метеоусловия.

Лучшие фото недели

10
Участник традиционного ритуала изгнания злых духов "Нгеребег" в Гианьяре на острове Бали
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Альпиниста из Тульской области эвакуировали с Эльбруса

Что произошло за день: воскресенье, 26 июля

Обнаружены тела еще трех боснийских альпинистов, погибших на Эльбрусе

Путин заявил, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли

Спасатели эвакуировали тела погибших на Эльбрусе боснийских альпинистов

 Спасатели эвакуировали тела погибших на Эльбрусе боснийских альпинистов

Путин выразил уверенность в том, что СВО закончится победой России

Президент РФ заявил об отсутствии у страны стремления к конфронтации в Арктике

Военные РФ сообщили, что в воскресенье днем нанесены удары по судам и портам Украины

Россия готова обеспечить при необходимости безопасность Калининградской области

 Россия готова обеспечить при необходимости безопасность Калининградской области

Президент РФ потребовал решительно бороться с попытками захвата танкеров
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10754 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3337 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов