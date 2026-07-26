Что произошло за день: воскресенье, 26 июля

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В ВМФ России сформированы полки беспилотных систем. По словам главкома Александра Моисеева, в частности, такая воинская часть есть в составе Северного флота. Он также сообщил, что в РФ создается безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн, предназначенный для поиска подводных лодок.

- Владимир Путин заявил, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли, так как был только один гарант ее территориальной целостности - Россия.

- Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за непогоды. Число пострадавших превысило двадцать человек, один погиб. В городе зафиксировано падение свыше тысячи деревьев. Повреждены тридцать социальных объектов. В Ростовской области в целом из-за разгула стихии без света остались более 100 населенных пунктов, за медицинской помощью обратились свыше 50 человек. Непогода в регионе привела к задержке десятков поездов.

- Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-28" вернулся на Землю с МКС. Посадка спускаемого аппарата с космонавтами и астронавтом состоялась в районе, расположенном юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

- Иран заявил, что прекращает удары по странам Персидского залива после приостановки атак США. Как отметил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, "поскольку наша стратегия, по сути, носит ответный характер, мы также приостановили наши ответные операции".

- В Испании эвакуированы более 115 тыс. человек из опасных районов из-за нескольких крупных природных пожаров. Власти страны отмечают, что тушению огня мешают сложные метеоусловия.