Глава ДНР сообщил об одном погибшем, двух раненых в результате атаки дронов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще двое пострадали в результате боевых действий в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Один человек погиб, ещё два мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в понедельник его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате атак "повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и два легковых автомобиля в Приморском, Ильичевском и Октябрьском районах Мариуполя, Старобешевском и Володарском муниципальных округах".