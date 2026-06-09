В лесах Хабаровского края отменен режим ЧС регионального характера

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Режим ЧС регионального характера в лесах Хабаровского края сняли в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на территории субъекта, сообщает во вторник пресс-служба краевого правительства.

"Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности края принято решение о снятии на территории региона режима ЧС регионального характера в лесах . Одновременно с этим министерством лесного хозяйства и лесопереработки края отменен запрет на пребывание в лесах", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на территории всего региона открыт пожароопасный сезон и продолжает действовать особый противопожарный режим, в условиях которого запрещаются разведение костров, использование открытого огня, сжигание сухой травы и мусора. Все лесопожарные службы продолжают контролировать обстановку в лесах.

За прошедшую неделю пожарные потушили 9 очагов возгорания на территориях Верхнебуреинского, имени Полины Осипенко, Хабаровского районов и Солнечного округа. Для их тушения было привлечено 358 специалистов и 14 единиц техники.