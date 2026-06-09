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Ограничения авиарейсов в Кубани повлияли на сообщение с Краснодаром и Геленджиком

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов в Краснодар и Геленджик и в обратном направлении, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"В этой связи в аэропортах Краснодара и Геленджика возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - отмечает ведомство.

Как сообщалось, во вторник временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Сочи. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Краснодар Геленджик Кубань Росавиация
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