Ограничения авиарейсов в Кубани повлияли на сообщение с Краснодаром и Геленджиком

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов в Краснодар и Геленджик и в обратном направлении, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"В этой связи в аэропортах Краснодара и Геленджика возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - отмечает ведомство.

Как сообщалось, во вторник временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Сочи. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.