Сняты ограничения на использование неба в ряде районов Кубани

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сняты, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края, которые сказывались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара сняты", - говорится в сообщении.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.