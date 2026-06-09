Военные РФ за сутки отразили восемь атак ВСУ на Севастополь

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российские военные за последние сутки отразили восемь атак ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Наши военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы за последние сутки отразили восемь атак ВСУ. Сбит 31 БПЛА, в том числе над акваторией", - написал Развожаев в своем канале в Мах во вторник.

Он уточнил, что в результате происшествий никто не пострадал.

Губернатор также сообщил, что в различных районах города спасательная служба зафиксировала падение обломков беспилотников. "Есть точечные сообщения о повреждениях домов и автомобилей", - отметил Развожаев.

Он также напомнил жителям о необходимости сообщать об обнаружении опасных предметов по телефону 112.