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Военные РФ за сутки отразили восемь атак ВСУ на Севастополь

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российские военные за последние сутки отразили восемь атак ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Наши военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы за последние сутки отразили восемь атак ВСУ. Сбит 31 БПЛА, в том числе над акваторией", - написал Развожаев в своем канале в Мах во вторник.

Он уточнил, что в результате происшествий никто не пострадал.

Губернатор также сообщил, что в различных районах города спасательная служба зафиксировала падение обломков беспилотников. "Есть точечные сообщения о повреждениях домов и автомобилей", - отметил Развожаев.

Он также напомнил жителям о необходимости сообщать об обнаружении опасных предметов по телефону 112.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июня 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Развожаев Севастополь
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