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Свободная продажа бензина АИ-92 возобновляется на пяти АЗС Севастополя

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Бензин марки АИ-92 с 10:00 вторника поступит в свободную продажу на пяти автозаправочных станциях сети "Атан" в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере Мах во вторник.

По его данным, топливо можно будет приобрести на АЗС в Любимовке, на двух заправках на Камышовом шоссе, а также на станциях в селе Гончарное и Инкермане.

Губернатор также отметил, что на автозаправочных станциях сети "ТЭС" отпуск топлива во-прежнему осуществляется только по QR-кодам.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина АИ-95 ввели в Крыму. Уже с 31 мая ограничения распространили и на АИ-92, при этом две крупнейшие сети АЗС полуострова - "Атан" и "ТЭС" - прекратили свободную продажу АИ-95, отпуск велся только по талонам. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на ближайшие дни полностью приостанавливается свободная продажа бензина в Крыму.

Развожаев сообщал, что в городе начала работать система онлайн-учета и распределения топлива через QR-коды, позволяющая жителям приобретать ограниченный объем бензина и дизельного топлива в условиях дефицита и избегать очередей на АЗС.

Михаил Развожаев Крым Севастополь
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