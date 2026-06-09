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Более 34 тыс. жителей Брянской области остались без света из-за атаки ВСУ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударе по энергетическому объекту.

"Сегодня ночью совершена атака врага на один из энергетических объектов Брянской области. Было отключено электроснабжение более 34 тысяч жителей в нескольких районах", - написал врио главы региона в своем канале в Мах во вторник.

Он добавил, что в настоящее время подача электроэнергии восстановлена практически полностью, работы продолжаются.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июня 2026 года Военная операция на Украине
Брянская область Егор Ковальчук
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