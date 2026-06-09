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Житель ДНР осужден на 17 лет за госизмену и незаконный оборот взрывчатки

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд признал жителя ДНР виновным по делу о государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщает пресс-служба суда.

"Осужденный с апреля по октябрь 2024 года незаконно приобретал, перевозил, хранил взрывчатые вещества и взрывные устройства на территории Запорожской области, ДНР и Ростовской области. Кроме того, он оказывал помощь иностранному государству и его представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, по заданию спецслужб Украины перемещал взрывчатые вещества и взрывные устройства, организовывал тайники для их хранения", - говорится в сообщении.

Фигуранту назначено 17 лет колонии строгого режима и штраф в 300 тыс. рублей по п."в" ч.3 ст.222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст.275 УК РФ (госизмена).

ДНР
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