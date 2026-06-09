Патрушев поручил держать вывоз ТКО в курортный сезон на особом контроле

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев поручил Минприроды РФ, публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (ППК РЭО) взять на особый контроль вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в течение курортного сезона, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе вице-премьера.

"Патрушев поручил на уровне Минприроды, ППК РЭО и руководства регионов держать на особом контроле ситуацию с вывозом мусора в курортный сезон, чтобы не допустить сбоев и коллапсов", - говорится в сообщении.

Во вторник вице-премьер посетил Татарстан с рабочим поездкой, в ходе которой вместе с главой региона Рустамом Миннихановым посетил производственные объекты региона, а также провел совещание в формате "инцидента" об организации системы по обращению с ТКО.

В ходе заседания Патрушев напомнил, что в ближайшие годы планируется построить большое количество объектов инфраструктуры; с начала 2026 года в эксплуатацию уже введены четыре комплекса (в Ленинградской и Челябинской областях, республиках Северная Осетия-Алания и Дагестан), а также начали работу несколько объектов по утилизации ТКО.

Он подчеркнул необходимость "серьезно наращивать динамику работы", в связи с чем требуется инвентаризация каждого объекта с точки зрения оценки его проектной документации, качества работы подрядчиков, предоставленных мер поддержки и соблюдения графика. Он заявил о необходимости "активнее использовать цифровые и аналитические инструменты координационного центра правительства в рамках принятия решений по реформе обращения с ТКО".

По итогам совещания вице-премьер "поставил задачу в каждом регионе создать рабочую группу, которая будет выезжать на места, фиксировать статус строительства объектов и оперативно решать возникающие проблемы", сообщили в пресс-службе.