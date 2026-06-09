Поиск

Патрушев поручил держать вывоз ТКО в курортный сезон на особом контроле

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев поручил Минприроды РФ, публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (ППК РЭО) взять на особый контроль вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в течение курортного сезона, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе вице-премьера.

"Патрушев поручил на уровне Минприроды, ППК РЭО и руководства регионов держать на особом контроле ситуацию с вывозом мусора в курортный сезон, чтобы не допустить сбоев и коллапсов", - говорится в сообщении.

Во вторник вице-премьер посетил Татарстан с рабочим поездкой, в ходе которой вместе с главой региона Рустамом Миннихановым посетил производственные объекты региона, а также провел совещание в формате "инцидента" об организации системы по обращению с ТКО.

В ходе заседания Патрушев напомнил, что в ближайшие годы планируется построить большое количество объектов инфраструктуры; с начала 2026 года в эксплуатацию уже введены четыре комплекса (в Ленинградской и Челябинской областях, республиках Северная Осетия-Алания и Дагестан), а также начали работу несколько объектов по утилизации ТКО.

Он подчеркнул необходимость "серьезно наращивать динамику работы", в связи с чем требуется инвентаризация каждого объекта с точки зрения оценки его проектной документации, качества работы подрядчиков, предоставленных мер поддержки и соблюдения графика. Он заявил о необходимости "активнее использовать цифровые и аналитические инструменты координационного центра правительства в рамках принятия решений по реформе обращения с ТКО".

По итогам совещания вице-премьер "поставил задачу в каждом регионе создать рабочую группу, которая будет выезжать на места, фиксировать статус строительства объектов и оперативно решать возникающие проблемы", сообщили в пресс-службе.

Дмитрий Патрушев Минприроды РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла закон о праве регионов РФ вводить запрет на продажу вейпов

 Госдума приняла закон о праве регионов РФ вводить запрет на продажу вейпов

Кремль назвал неприемлемыми предварительные условия Европы для посредничества по Украине

 Кремль назвал неприемлемыми предварительные условия Европы для посредничества по Украине

Четыре человека погибли в результате пожара в Петербурге

В подмосковной Балашихе человек погиб при подрыве автомобиля

Мост на границе Херсонской области и Крыма вновь поврежден в результате атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9824 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2547 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов