Самара отметит 450-летие в 2036 году

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 450-летия со дня основания города Самары в 2036 году, соответствующий документ размещен во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем уточняется, что финансирование мероприятий, связанных с празднованием 450-летия Самары, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области и внебюджетных источников.

Согласно открытым источникам, официальная дата основания города - 1586 год. По указу царя Федора Иоанновича на берегу реки Самары вблизи её впадения в Волгу была построена крепость - Самарский городок.