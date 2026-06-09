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РФ поможет Филиппинам в ликвидации последствий землетрясения, если об этом попросят

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россия окажет помощь Филиппинам в ликвидации последствий землетрясения, если поступит такое обращение, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если будет обращение", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, будет ли Россия оказывать помощь.

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Более 145 тыс. человек пострадали от землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло накануне на юге филиппинского острова Минданао, сообщило во вторник издание Manila Bulletin со ссылкой на Департамент социального обеспечения и развития Филиппин. В операциях по оказанию помощи районам, подвергшимся землетрясению, задействованы вертолеты, суда и корабли береговой охраны. В зоны бедствия доставляют продовольственные наборы и палатки, пишет газета.

Работы по устранению последствий землетрясения осложняют оползни, которые заблокировали несколько автотрасс.

По данным Геологической службы США, очаг землетрясения находился на глубине 35 км. Американские сейсмологи отметили, что за основным толчком магнитудой 7,8 последовал эхо-толчок магнитудой 6,5. По интенсивности сотрясений в эпицентре это сейсмособытие оценивается как "катастрофа".

Последствия землетрясения на Филиппинах

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Филиппины Дмитрий Песков РФ
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