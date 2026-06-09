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Землетрясение на Филиппинах затронуло более 145 тыс. человек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Более 145 тыс. человек пострадали от землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло накануне на юге филиппинского острова Минданао, сообщает во вторник издание Manila Bulletin со ссылкой на Департамент социального обеспечения и развития Филиппин.

"Землетрясение затронуло 145,7 тыс. человек или 33 тыс. семей. На первоначальную помощь пострадавшим выделено 4,23 млн филиппинских песо ($68,6 тыс.). В операциях по оказанию помощи районам, подвергшимся землетрясению, задействованы вертолеты, суда и корабли береговой охраны. В зоны бедствия доставляют продовольственные наборы и палатки", - пишет газета.

Работы по устранению последствий землетрясения осложняют оползни, которые заблокировали несколько автотрасс.

По данным Геологической службы США, очаг землетрясения находился на глубине 35 км. Американские сейсмологи отметили, что за основным толчком магнитудой 7,8 последовал эхо-толчок магнитудой 6,5. По интенсивности сотрясений в эпицентре это сейсмособытие оценивается как "катастрофа".

Ранее во вторник стало известно, что число погибших в результате землетрясения на Филиппинах достигло 37 человек.

Последствия землетрясения на Филиппинах

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Филиппины
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