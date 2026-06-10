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Десять предполагаемых членов экстремистского сообщества выявили в КБР

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Кабардино-Балкарии в отношении десяти местных жителей, подозреваемых в организации экстремистского сообщества и участии в нем, сообщает ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу в среду.

"По имеющимся данным, подозреваемые насаждали идеологию исключительности исповедуемой религии над представителями иных конфессий. Для этого члены экстремистского сообщества оказывали психологическое и физическое воздействие на жителей Баксанского района республики", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (организация и участие в экстремистском сообществе).

Фигурантам грозит лишение свободы сроком до 10 лет, отмечают в окружном главке МВД.

КБР МВД Кабардино-Балкария
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