Стрельба произошла в центре Сиэтла, два человека погибли

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы на кулинарном фестивале в центре Сиэтла в воскресенье вечером, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей местных властей.

Два человека были убиты на месте, четверо попали в больницу. Еще один человек, получивший незначительные травмы, отказался от госпитализации.

Пресс-секретарь медицинского центра Harborview Medical Center Сьюзан Грегг уточнила, что в больницу поступили четверо пострадавших - ребенок, взрослый мужчина и две женщины. По ее словам, один из пациентов находится в критическом состоянии.

В полицейском управлении Сиэтла заявили, что проводят расследование. Подробности о подозреваемом или подозреваемых пока не разглашаются.

После сообщений о стрельбе руководство центральной монорельсовой дороги Сиэтла объявило, что она будет закрыта до конца дня и возобновит работу в понедельник утром.