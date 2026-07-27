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Многоквартирный дом поврежден в Ростове в результате атаки ВСУ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Многоквартирный дом в Пролетарском районе Ростова‑на‑Дону получил повреждения в результате воздушной атаки, сообщил глава города Александр Скрябин.

"Для жителей пострадавшего многоквартирного дома разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание", - написал мэр в телеграм-канале.

В качестве дополнительных точек обогрева к дому направлены автобусы, которые используются как мобильные пункты временного пребывания.

На базе администрации Пролетарского района начала работу горячая линия для жителей пострадавшего дома.

Ранее в понедельник Скрябин сообщил о том, что в городе работают системы ПВО. Он призвал жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 июля 2026 года Военная операция на Украине
ВСУ Алексей Скрябин Ростов-на-Дону
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