Многоквартирный дом поврежден в Ростове в результате атаки ВСУ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Многоквартирный дом в Пролетарском районе Ростова‑на‑Дону получил повреждения в результате воздушной атаки, сообщил глава города Александр Скрябин.

"Для жителей пострадавшего многоквартирного дома разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание", - написал мэр в телеграм-канале.

В качестве дополнительных точек обогрева к дому направлены автобусы, которые используются как мобильные пункты временного пребывания.



На базе администрации Пролетарского района начала работу горячая линия для жителей пострадавшего дома.

Ранее в понедельник Скрябин сообщил о том, что в городе работают системы ПВО. Он призвал жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.