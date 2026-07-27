Два человека погибли, пятеро ранены в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону погибли два мирных жителя, пятеро получили ранения после воздушной атаки на регион, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в понедельник.

"Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них - в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Раненым оказана медицинская помощь, одному - с легкими ранениями - на месте, четверо доставлены в БСМП Ростова", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

По его информации, в Ростове разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания в нескольких местах - на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений. Загорелись несколько автомобилей поблизости с домами.

"Почти все пожары оперативно потушены. Сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров", - добавил губернатор.

Помимо этого, разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении.

"Прямо сейчас продолжается отражение воздушной атаки в Таганроге", - написал глава региона.

Ранее в понедельник мэр Ростова Александр Скрябин информировал о повреждении многоквартирного дома в Пролетарском районе, для жителей организованы пункты временного размещения.