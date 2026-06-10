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МИД РФ предупредил о действенном жестком ответе на очередной пакет санкций ЕС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Москва действенно и жестко ответит на новый санкционный пакет Евросоюза, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние меры, все больше государств разделяют и поддерживают такой подход. Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные жесткие шаги", - сказала она в ходе брифинга в среду.

О том, что Еврокомиссия в рамках готовящегося 21-го пакета санкций против РФ внесла предложение ввести ограничения на поставки России СПГ-танкеров, заявила во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

ЕК Евросоюз МИД РФ
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