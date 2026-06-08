Еврокомиссия может утвердить 21-й пакет антироссийских санкций на этой неделе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) может утвердить на своем уровне для предложения Совету ЕС 21-й пакет санкций в отношении России на этой неделе, заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Вы знаете, что мы работаем сейчас над 21-м пакетом санкций, который, с нашей стороны, мы сможем утвердить очень-очень скоро, уже на этой неделе", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в понедельник.

После утверждения в Еврокомиссии предложение по санкциям рассматривается в Совете ЕС, где для принятия решения требуется единогласие всех 27 государств-членов.