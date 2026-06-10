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Путин назвал абсурдными санкции ЕС против детских центров в РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Западные политические деятели, которые вводят санкции против детских центров в РФ, сами себя позорят, заявил президент России Владимир Путин, комментируя соответствующие ограничения Европейского союза.

"Спонсоры киевского режима - европейские правящие элиты - додумываются до таких вещей, которые раньше в голову никому не приходили - вводят санкции против организаций, где проводят лето, набираются сил наши дети. Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в среду.

По его словам, "остается только догадываться, какого эффекта они ожидают". "Тем не менее, это происходит. Безусловно, деятели, которые этим занимаются, в той же самой Европе сами себя позорят", - отметил глава государства.

Он добавил, что с точки зрения здравого смысла "это проявление скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость". "Удивительно, что люди доходят до этого абсурда", - сказал Путин.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представляла предложения по 21-му пакету санкций против России.


Владимир Путин ЕС
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