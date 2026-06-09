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ЕК заявила, что 21-й пакет санкций ЕС против РФ затронет 31 российский банк

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Подготовленный Еврокомиссией (ЕК) 21-й пакет ограничительных мер ЕС против России включит 31 банк, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы распространяем наши санкции еще на 31 другой банк и на 20 банков, криптокомпаний или платформ и нефтяных брокеров в третьих странах", - сказала фон дер Ляйен во вторник в Брюсселе в заявлении для прессы.

После утверждения 21-го пакета санкций Еврокомиссией он поступит на рассмотрение Совета ЕС. Для принятия санкций потребуется единогласное решение всех 27 государств-членов.

ЕК ЕС Урсула фон дер Ляйен
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