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Режим ЧС введен в Азовском районе Ростовской области из-за непогоды

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Муниципальный режим ЧС ввели в Азовском районе Ростовской области в связи с последствиями непогоды, аналогичное положение действует в Ростове-на-Дону, а также в Волгодонском и Чертковском районах, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Муниципальный режим ЧС дополнительно введён в Азовском районе, сохраняется в Ростове, Волгодонском и Чертковском районах. В четырех муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

По его информации, на текущий момент обесточены более 20 трансформаторных подстанций и около 40 линий высокого напряжения, а также более 260 линий и более 2000 трансформаторных подстанций низкого напряжения. Зафиксировано падение 200 опор ЛЭП.

Как отмечает губернатор, с момента начала ремонтных работ электроснабжение удалось восстановить в половине домов. Также восстановлена работа более 70% повреждённых линий и подстанций, за воскресенье новых разрушений зафиксировано не было.

По словам Слюсаря, ограничения коснулись более 60 социально значимых объектов, все они обеспечены резервными источниками питания.

Водоснабжение удалось восстановить в Новошахтинске, Гуково, Красном Сулине, Целинском и Веселовском районах. Также восстановлено электроснабжение котельных Ростова-на-Дону.

"Пока ограничения подачи воды из-за отсутствия электроэнергии действуют в Азовском (частично), Аксайском, Семикаракорском и Октябрьском районах, городах Шахты (частично) и Азов, хуторе Задонье", - уточнил губернатор.

Кроме того, на территории Ростовской области повалено несколько тысяч деревьев, ведется их распил и вывоз.

Как сообщалось, штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером в субботу. От разгула стихии погиб один человек.

Ростовская область Азовский район режим ЧС
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Режим ЧС введен в Азовском районе Ростовской области из-за непогоды

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