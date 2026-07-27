Двенадцать человек пострадали в Белгородской области из-за массированной атаки БПЛА

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Белгород подвергся массированной атаке дронов, 12 человек пострадали, среди них двое детей, сообщили в оперативном штабе в понедельник.

"Белгород снова под массированной атакой вражеских беспилотников. На данный момент поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей. Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы.

Помимо этого, в городе произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома и более 15 припаркованных автомобилей. Пожарные расчёты ликвидировали очаги возгорания.

Кроме того, частично разрушен частный дом и повреждены несколько МКД.