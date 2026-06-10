В РФ сообщили об ударах по военно-морской базе, объектам транспорта и энергетики Украины

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, заявили в Минобороны России в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по местам хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 148 районах.

Также в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в течение суток сбили четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ и 14 управляемых авиационных бомб.