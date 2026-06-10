Поиск

В РФ сообщили об ударах по военно-морской базе, объектам транспорта и энергетики Украины

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, заявили в Минобороны России в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по местам хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 148 районах.

Также в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в течение суток сбили четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ и 14 управляемых авиационных бомб.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти заявили об отсутствии дефицита бензина на крупных АЗС Ростовской области

Закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов в 5-12 раз принят Госдумой

Развожаев заявил, что удар БПЛА по зданию панорамы уничтожил полотно "Оборона Севастополя"

 Развожаев заявил, что удар БПЛА по зданию панорамы уничтожил полотно "Оборона Севастополя"

Двух подростков задержали по подозрению в подрыве машины на юго-западе Москвы

"Почта России" запустила виртуального мобильного оператора на сети "Билайна"

 "Почта России" запустила виртуального мобильного оператора на сети "Билайна"

В ЕС предложили ввести санкции против патриарха Кирилла, министра спорта РФ и главы ФИДЕ Дворковича

 В ЕС предложили ввести санкции против патриарха Кирилла, министра спорта РФ и главы ФИДЕ Дворковича

Перебои в подаче воды возникли в части Белгорода

МВД РФ предупреждает о новой мошеннической схеме с талонами на топливо

 МВД РФ предупреждает о новой мошеннической схеме с талонами на топливо

Праздничное мероприятие ко Дню Севастополя на Малаховом кургане отменено

Работу российского орбитального телескопа "Спектр-РГ" продлят до 2031 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9841 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2572 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов