В МИД РФ предостерегли от втягивания Молдавии в украинский конфликт через эскалацию в Приднестровье

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Москве видят угрозу втягивания Молдавии в конфликт на Украине через эскалацию ситуации в Приднестровье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я не скрою, такая угроза существует, и мы о ней неоднократно говорили. Мы ее видим", - сказала Захарова на брифинге в среду.

"Россия будет делать все возможное, чтобы этого не допустить", - добавила представитель МИД России.

"И призываем всех, кому дорог мир на Днестре, прилагать все усилия для преодоления такого сценария", - заявила Захарова.