Песков отметил, что восстановленное здание Панорамы обороны Севастополя "будет краше прежнего"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Здание Панорамы первой обороны Севастополя, разрушенное в результате удара украинского беспилотника, будет восстановлено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не вызывает сомнения то, что этот разрушенный и столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего", - сказал Песков журналистам в среду, комментируя информацию о повреждении здания Панорамы первой обороны Севастополя в результате удара украинского беспилотника.

"Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить, так же как нельзя забыть об этой истории. Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой", - заявил представитель Кремля.