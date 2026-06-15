Почти 40 незаконно работавших на стройках в Люберцах мигрантов выдворят из РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Подмосковная полиция выявила 38 выходцев из стран Азии, которые работали без разрешения в Люберцах, они будут выдворены из страны, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"На 38 правонарушителей наложен штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации", - сказала журналистам Петрова в понедельник.

Ранее, по ее словам, сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2026" провели проверку строительных объектов в Люберцах.

Полицейские проверили по информационным учетным базам 118 иностранных работников. В отношении 38 мигрантов из стран Азии составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ).

При этом, по словам Петровой, 23 из них нелегально находились на территории РФ, и их привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).

"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности работодателя", - добавили в подмосковном главке.