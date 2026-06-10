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Минкультуры обещало сделать все для восстановления Панорамы обороны Севастополя

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова заявила, что ведомство сделает всё возможное для восстановления Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", которая пострадала в результате удара беспилотника по зданию музея.

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"То, что случилось сегодня, отбросило нас назад, но одно можно сказать точно: Севастополь не раз подвергался атакам, но всегда возрождался, и мы снова сделаем всё возможное и от нас зависящее для восстановления музея и его уникального исторического наследия", - написала Любимова в своем канале в Мах.

Министр отметила, что здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." было отреставрировано Минкультуры РФ в 2022-2024-х годах, а реставрацию "художественного полотна и переднего плана самой Панорамы, которая велась силами специалистов Центра Грабаря, планировалось завершить к концу текущего года". В этом же году должны были начаться работы по созданию первой очереди экспозиции, уточнила министр.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что беспилотник в среду повредил здание панорамы "Оборона Севастополя". В результате удара беспилотника по зданию музея, по словам губернатора, полотно в панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." практически уничтожено.

Минкультуры Ольга Любимова Михаил Развожаев Севастополь
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