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"Механическое сердце" с магнитной левитацией установили пациенту в Новосибирске

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра им.ак.Е.Н.Мешалкина Минздрава РФ первыми в России и СНГ внедрили в практику новое устройство длительной механической поддержки сердца, сообщает пресс-служба центра.

"Сопровождение первых операций осуществляли коллеги из крупнейшего кардиоцентра Китая, обладающие наибольшим опытом имплантации нового девайса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Центре Мешалкина с 2006 года пациентам с терминальной стадией сердечной недостаточности имплантируют различные виды механических насосов, способных заместить стремительно угасающую функцию левого желудочка сердца и помочь дождаться донорского органа.

"Ключевая особенность нового китайского устройства - наличие динамической магнитной левитации: ротор, перекачивающий кровь, подвешен в магнитном поле и, помимо вращательного движения, совершает еще и колебательные движения по вертикали. За счет этого достигается отсутствие зон застоя крови внутри насоса, снижается риск опасных тромботических осложнений в послеоперационном периоде", - говорится в сообщении.

При этом весит китайская модель всего 90 г - вдвое меньше, чем другие насосы, устроенные схожим образом.

Первым российским пациентом, в сердце которого был имплантирован насос китайского производства, стал 53-летний мужчина с диагнозом "дилатационная кардиомиопатия", он находится в листе ожидания донорского сердца в Центре Мешалкина.

Как рассказал генеральный директор Центра Мешалкина Евгений Тарасюк, первая имплантация прошла успешно, а устройство получило хорошие отзывы хирургов.

"Уверен, что с помощью данной технологии мы сможем помочь еще большему количеству нуждающихся пациентов. Планируем активно наращивать опыт применения этой системы", - приводятся в сообщении его слова.

НМИЦ имени академика Е.Н.Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 25 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.

Новосибирск Минздрав НМИЦ имени Мешалкина
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