Лавров заявил о необходимости предотвращать в Евразии масштабные конфликты

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Необходимо не допустить перерастание очагов напряженности в Евразии в масштабные конфликты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Система безопасности в Европе окончательно разрушена опять же руками наших западных коллег, ликвидированы все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями", - сказал Лавров в среду на встрече министров иностранных дел ОДКБ в расширенном составе.

По словам министра, "поэтому нам важно не допустить превращения того, что раньше называли общим евразийским домом, в арену геополитического противостояния". "Важно заблаговременно купировать риски перерастания очагов напряжённости в масштабные конфликты, не допускать возникновения кризисов, подобных украинскому", - заявил глава МИД РФ.

"Именно на решение этих задач была нацелена выдвинутая президентом Путиным летом 2024 года инициатива формирования новой общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - добавил Лавров.