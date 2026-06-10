Авиалесоохрана усиливает группировку пожарных в Красноярском крае

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Более 200 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны направлены в Красноярский край для помощи в тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны в среду.

Это сделано после обращения региона о помощи в стабилизации лесопожарной обстановки в связи со вспышкой труднодоступных и удаленных грозовых очагов в северной группе районов.

Также специалисты Авиалесоохраны приняли решение о проведении взрывных работ для прокладки минерализованных полос и искусственного вызывания осадков.

В сообщении отмечается, что лесные пожары возникали на фоне жары, дефицита осадков и гроз. Высокоинтенсивные очаги образовались в Енисейской группе районов на труднодоступных лесных территориях, которые поражены сибирским шелкопрядом.

"На текущий момент наиболее крупными "шелкопрядными" пожарами являются четыре очага на площади, пройденной огнем 570 га, 950 га, 600 га и 1800 га. Наземную технику удалось привлечь только к тушению одного очага. Ликвидация остальных пожаров идет вручную", - сообщает Авиалесоохрана.

По ее данным, в Красноярском крае идет тушение еще 28 очагов, шесть из них локализованы.

В лесах Енисейского и Туруханского районов введен режим ЧС, добавили в пресс-службе.