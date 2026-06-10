Пять человек пострадали в Запорожской области вследствие атаки украинского дрона

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пять жителей Запорожской области, в том числе подросток, пострадали в результате атаки украинского БПЛА, сообщил Минздрав региона в среду.

"В Днепрорудном в результате атаки БПЛА пострадали пять человек, среди них - 13-летний подросток. Все получили осколочные ранения разной степени тяжести", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что все пострадавшие доставлены в местную больницу, им оказывают помощь.