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Принят закон об освобождении от штрафов за непредставление "нулевых" налоговых деклараций

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла закон, который освобождает налогоплательщиков от штрафов за непредставление "нулевых" налоговых деклараций, освобождает физлиц от штрафов за непредставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи и дарения недвижимости; документ также меняет для бизнеса процедуру оформления штрафов за просрочку подачи деклараций с налогом к уплате, если это нарушение выявлено в ходе камеральной проверки и других нарушений нет.

Поправки в Налоговый кодекс (№1215257-8) были внесены в парламент группой депутатов в апреле.

Согласно п. 1 ст. 119 Налогового кодекса РФ, за непредставление налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в установленный срок налогоплательщику грозит штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% от этой суммы и не менее 1 тыс. руб. Таким образом, даже если по декларации нет налога к уплате, минимальный штраф в 1 тыс. рублей все равно взимается.

Принятый закон предлагает не привлекать налогоплательщиков (как компании и ИП, так и физлиц) к ответственности за непредставление "нулевых" налоговых деклараций, т.е. деклараций, по которым сумма налога к уплате отсутствует, например, когда у налогоплательщика не было доходов или налоговая база равна нулю. Авторы законопроекта ссылаются на данные ФНС, согласно которым в настоящее время доля решений налогового органа о привлечении к ответственности за непредставление "нулевых" деклараций составляет около 55% от всех решений о привлечении к ответственности по п. 1 ст. 119 НК РФ. При минимальном размере штрафа в 1 тыс. руб., который при наличии смягчающих обстоятельств снижается не менее чем вдвое, расходы федерального бюджета, связанные с назначением указанного штрафа, включая трудовые и почтовые издержки налогового органа, существенно превышают доходы от его взимания, напоминают авторы.

"Соответственно, предлагаемые изменения позволят минимизировать издержки федерального бюджета и не применять к налогоплательщику карательных мер в отсутствие ущерба казне", - говорится в пояснительной записке. Авторы также подчеркивают, что освобождение от ответственности не будет стимулировать плательщиков не представлять налоговые декларации, поскольку такое бездействие является основанием для применения к налогоплательщику иных мер, включая блокировку его счетов в банках.

Закон также предлагает не привлекать граждан к ответственности за непредставление налоговой декларации по доходам от продажи или дарения недвижимого имущества. Как поясняют авторы, в этом случае налог может быть исчислен налоговым органом самостоятельно по результатам "бездекларационной" камеральной проверки на основе сведений, полученных от регистрирующих органов.

Кроме того, закон меняет для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) процедуру привлечения к ответственности за просрочку подачи деклараций, если в ходе камеральной проверки инспекция не выявила других нарушений. Сейчас штраф за такую просрочку оформляется по той же процедуре, что и любое другое налоговое нарушение, т.е. с составлением акта, его вручением налогоплательщику, предоставлением месячного срока на возражения и рассмотрением материалов с его участием.

По новой процедуре (ст. 100 и новый пункт 1.1 ст. 101 НК), если при камеральной проверке единственным выявленным нарушением является просрочка подачи декларации и нарушитель - организация или ИП, то акт налоговой проверки не составляется. Материалы проверки рассматривает руководитель инспекции без участия налогоплательщика, и в течение пяти дней со дня окончания проверки выносится решение о привлечении к ответственности или об отказе в нем. Налогоплательщик при этом вправе уже при подаче декларации, в том числе поданной с опозданием, приложить сведения и документы об обстоятельствах, смягчающих ответственность или исключающих ее.

Норма об освобождении от штрафа за непредставление "нулевых" деклараций и за непредставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи и дарения недвижимости вступает в силу со дня официального опубликования документа. По истечении месяца со дня опубликования заработают остальные положения: о праве представить вместе с декларацией сведения о смягчающих или исключающих ответственность обстоятельствах, об упрощенной процедуре привлечения к ответственности за просрочку подачи деклараций для организаций и ИП. Новые правила будут применяться к декларациям (расчетам), представленным по истечении этого месячного срока.

Госдума
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