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Нотариусы фиксирую рост оформления долей жилья по маткапиталу

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Более чем на 12% увеличилось число соглашений об определении долей в жилье, купленном или построенном за счет средств материнского капитала, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной нотариальной палате.

"За пять месяцев 2026 года россияне удостоверили у нотариусов 20,5 тыс. таких соглашений, в среднем рост составил 12,5 %", - говорится в сообщении пресс-службы.

Больше всего таких документов сделали жители Московской и Ростовской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

В ФНП напомнили, что выделение долей всем членам семьи в квартире или доме, приобретенном с помощью маткапитала, - обязательное требование закона. Если этого не сделать или допустить в документе ошибки, последствия могут быть серьезными.

"Нарушаются права детей, семьи "застревают" в долгих судебных тяжбах, попадают под прицел органов опеки или правоохранителей. Сделки, которые совершаются с такой недвижимостью, впоследствии могут оспариваться. Тогда страдают еще и посторонние люди, купившие такое жилье", - пояснили в Палате.

По данным нотариусов, среди самых частых ошибок граждан, которые делают соглашения самостоятельно, - неправильный расчет размера долей, не включение в соглашение элементов брачного договора, когда это необходимо, выделение долей не там, где требует закон, или не всем членам семьи, а также неправильное оформление документа.

"Заключить соглашение о выделении долей в квартире, купленной на средства маткапитала, можно у любого нотариуса в любом регионе. Не обязательно там, где расположена недвижимость. Также супруги могут оформить соглашение, не встречаясь в одном месте - в дистанционном формате с участием двух нотариусов", - заключили в ФНП.

ФНП Федеральная нотариальная палата
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